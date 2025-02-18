Сколько стоят доллар и евро: обменные пункты выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 18 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро упал на 15 копеек до - 43,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 43,10 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,50-41,53 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 18 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5554 гривен за 1 доллар (-0,0745 грн).

Официальный курс евро составит 43,5168 гривен за 1 евро (-0,0739 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики компании ICU, на прошлой неделе увеличение дефицита валюты привело к росту интервенций НБУ на 47% до 670 млн. долларов.

В то же время интервенции были близки к средненедельным значениям как с начала полномасштабной войны (605 млн долларов), так и со времени перехода НБУ в режим управляемой гибкости в 2023 году (683 млн долларов).

"Поэтому при сохранении рыночного дефицита на уровне, близком к прошлой неделе, НБУ сможет сохранять курс гривны неподалеку от 42 грн/доллар без особых изменений в объемах интервенций", - отмечают аналитики.