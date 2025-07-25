Скільки коштують долар і євро: актуальні курси валют

Курс євро

Курс євро значно зріс 2025 року і зараз близький до рекордного рівня. Водночас у НБУ не очікують суттєвих коливань курсу євро до долара до кінця року.

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