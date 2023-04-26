Скільки коштують бензин, дизель та автогаз: ціни на АЗС в Україні на 26 квітня

Роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні 25 квітня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, не змінилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,60 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне пальне - 46,01 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 21,75 гривень. за літр (0,00 гривень.).

Цього року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

НБУ планує покращити прогноз щодо інфляції. Серед факторів, що впливають на ціни, це насамперед достатня пропозиція продовольства та палива.

Нагадаємо, за даними Держстату, за березень бензин А-95 подешевшав на 1,5% - до 47,3 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 5,1% - до 48,8 гривень за літр. При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 9,2% до 22,6 гривень за літр.