Скільки коштують бензин, дизель та автогаз: ціни на АЗС в Україні

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,62 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне пальне - 46,09 гривень за літр (-0,03 гривень), на автогаз - 21, 75 гривень за літр (0,00 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Цього року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

НБУ планує покращити прогноз щодо інфляції. Серед факторів, що впливають на ціни, це насамперед достатня пропозиція продовольства та палива.