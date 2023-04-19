Скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС в Україні: актуальні ціни на 19 квітня

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 19 квітня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,61 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне пальне - 46,11 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 21,75. гривень за літр (+0,01 гривні).

Нагадаємо, за даними Держстату , за березень бензин А-95 подешевшав на 1,5% - до 47,3 гривень за літр. Дизельне паливо подешевшало на 5,1% - до 48,8 гривень за літр. При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 9,2% до 22,6 гривень за літр.

Цього року зниження цін на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

НБУ планує покращити прогноз щодо інфляції. Серед факторів, що впливають на ціни, це насамперед достатня пропозиція продовольства та палива.