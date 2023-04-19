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Сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС в Украине: актуальные цены на 19 апреля

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Украина, Среда 19 апреля 2023 16:05
Сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС в Украине: актуальные цены на 19 апреля Фото: цены снижаются на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 апреля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,61 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 46,11 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 21,75 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены в Украине:

Сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС в Украине: актуальные цены на 19 апреля

Напомним, по данным Госстата, за март бензин А-95 подешевел на 1,5% до 47,3 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 5,1% до 48,8 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 9,2% до 22,6 гривен за литр.

В этом году снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

НБУ планирует улучшить прогноз по инфляции. Среди факторов, влияющих на цены, это прежде всего достаточное предложение продовольствия и топлива.

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Цены на бензин
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