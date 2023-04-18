Скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС в Україні: актуальні дані на 18 квітня

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 18 квітня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,61 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне пальне - 46,13 гривень за літр (-0,03 гривень), на автогаз - 21, 74 гривні за літр (+0,03 гривні).

Цього року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Нагадаємо, за даними Держстату, за березень бензин А-95 подешевшав на 1,5% - до 47,3 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 5,1% - до 48,8 гривень за літр. При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 9,2% до 22,6 гривень за літр.

Зазначимо, нафту на світових ринках дорожчає протягом останнього місяця, що має призвести до зростання цін на пальне, яке імпортує Україна.