Скільки коштують 100 доларів та 100 євро: курс валют в банках і обмінниках 22 вересня

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 22 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,90 грн для продажу (+2 коп. до попереднього робочого дня) та 44,80 грн для купівлі (+5 коп.).

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,00 грн (без змін), а купують – по 51,75 грн (без змін).

Фото: курс валют в обмінниках 22 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,90 грн (без змін), а купує по 44,30 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 45,04 грн (+20 коп.), а купівлі – 44,45 грн (без змін).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,70 грн (без змін), а продати банку – по 50,70 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 51,81 грн (без змін), а купівлі – 50,99 грн (без змін).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,90 грн (+5 коп.), а купує по 44,60 грн (+5 коп.). Для карток курс продажу становить 45,05 грн (+6 коп.), а купівлі – 44,55 грн (+5 коп.).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,80 грн (+5 коп.), а продати – по 51,25 грн (+15 коп.). Для карток курс продажу становить 51,98 грн (+8 коп.), а купівлі – 51,15 грн (+5 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,10 грн (без змін), а купує по 44,50 грн (без змін). За комерційним курсом долар продають по 44,90 грн (без змін), а купують по 44,60 грн (без змін).

Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 51,80 грн (без змін), а продати банку – по 51,10 грн (без змін).

Monobank продає долари по 44,94 грн (+11 коп.), а купує по 44,55 грн (+12 коп.). Євро продають по 51,80 грн (+3 коп.), а купують по 51,10 грн (+3 коп.).

Фото: курс валют у банках 22 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найдешевше долар сьогодні можна купити по 44,90 грн. Такий курс встановили ПриватБанк у відділеннях, ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом.

Далі йдуть Monobank – 44,94 грн, ПриватБанк для карток – 45,04 грн, Ощадбанк для карток – 45,05 грн та ПУМБ за готівковим курсом – 45,10 грн.

Найнижчий курс продажу євро сьогодні у ПриватБанку у відділеннях – 51,70 грн.

В інших банках євро можна купити по 51,80 грн у ''Мобільному Ощаді'', ПУМБ та Monobank. У ПриватБанку для карток курс становить 51,81 грн, а в Ощадбанку для карток – 51,98 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонують ПУМБ за комерційним курсом та ''Мобільний Ощад'' – по 44,60 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток та ПУМБ за готівковим курсом – по 44,55 грн, Monobank – 44,55 грн, ПриватБанк для карток – 44,45 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,30 грн.

Євро найвигідніше продавати банку через ''Мобільний Ощад'' – 51,25 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,15 грн, ПУМБ за готівковим курсом та Monobank – по 51,10 грн, ПриватБанк для карток – 50,99 грн та ПриватБанк у відділеннях – 50,70 грн.

Скільки сьогодні коштують 100 доларів у банках

ПриватБанк (у відділеннях) – 4 490 грн.

''Мобільний Ощад'' – 4 490 грн.

ПУМБ (комерційний курс) – 4 490 грн.

Monobank – 4 494 грн.

ПриватБанк (для карток) – 4 504 грн.

Ощадбанк (для карток) – 4 505 грн.

ПУМБ (готівковий курс) – 4 510 грн.

Скільки сьогодні коштують 100 євро в банках