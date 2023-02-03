Скільки коштуватимуть нафта та газ у найближчі роки: прогноз НБУ

Як зазначається у звіті, світові ціни на нафту та природний газ у Європі в ІV кварталі 2022 року змінювалися різноспрямовано.

Ціни на нафту

За даними НБУ, через уповільнення глобальної економіки попит на нафту дедалі скорочувався, що тиснуло в бік її здешевлення наприкінці 2022 року. Лише обмеження обсягів видобування країнами ОПЕК+ утримало ціни від ще глибшого падіння.

"Ці чинники й надалі залишатимуться визначальними на ринку нафти", - вважають в НБУ.

Додатковий вплив матиме запроваджене ЄС ембарго на закупівлю російської нафти та нафтопродуктів морем та обмеження ціни на російську нафту, унаслідок чого вона дедалі більше переорієнтовуватиметься на ринок Азії.

За даними НБУ, середня ціна нафти марки Brent у 2022 році зросла на 41,8% до 99,8 доларів за барель. НБУ прогнозує, що у 2023 році ціна впаде на 9,9% до 89,9 доларів, у 2024 році на 9,5% до 81,4 доларів, у 2025 році на 14,6% до 69,5 доларів за барель.

Ціни на газ

Ціни на природний газ були доволі волатильними. "З одного боку, шантаж Росії призводив до їх зростання, тоді як активний імпорт СПГ та майже заповнені газові сховища в умовах порівняно теплої погоди - до їх зниження", - йдеться в огляді.

НБУ очікує, що поступове зменшення залежності країн Європи від російського газу, суттєве скорочення його споживання та запровадження максимального рівня цін сприятиме здешевленню газу.

За даними НБУ ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах у 2022 році зросли на 136,8% до 1362,9 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, що 2023 році вони зростуть на 0,6% до 1371,0 доларів, у 2024 році впадуть на 32,0% до 932,3 доларів, у 2025 році на 24,5% до 704,3 доларів.