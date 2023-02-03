Сколько будут стоить нефть и газ в ближайшие годы: прогноз НБУ

Как отмечается в отчете, мировые цены на нефть и природный газ в Европе в ІV квартале 2022 года менялись разнонаправленно.

Цены на нефть

По данным НБУ, из-за замедления глобальной экономики спрос на нефть все сокращался, что оказывало давление на ее удешевление в конце 2022 года. Лишь ограничение объемов добычи странами ОПЕК+ удержало цены от более глубокого падения.

"Эти факторы и дальше будут оставаться определяющими на рынке нефти", - считают в НБУ.

Дополнительное влияние будет иметь введенное ЕС эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов по морю и ограничение цены на российскую нефть, в результате чего она будет все больше переориентироваться на рынок Азии.

По данным НБУ, средняя цена нефти марки Brent в 2022 году выросла на 41,8% до 99,8 долларов за баррель. НБУ прогнозирует, что в 2023 году цена упадет на 9,9% до 89,9 долларов, в 2024 году на 9,5% до 81,4 долларов, в 2025 году на 14,6% до 69,5 долларов за баррель.

Цены на газ

Цены на природный газ были достаточно волатильными. "С одной стороны, шантаж России приводил к их росту, в то время как активный импорт СПГ и почти заполненные газовые хранилища в условиях сравнительно теплой погоды - к их снижению", - говорится в обзоре.

НБУ ожидает, что постепенное уменьшение зависимости стран Европы от российского газа, существенное сокращение его потребления и введение максимального уровня цен будет способствовать удешевлению газа.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2022 году выросли на 136,8% до 1362,9 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2023 году они вырастут на 0,6% до 1371,0 долларов, в 2024 году упадут на 32,0% до 932,3 долларов, в 2025 году на 24,5% до 704,3 долларов.