ua ru
Пт, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки коштуватимуть газ та нафта у світі: прогноз НБУ

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 09:00
Скільки коштуватимуть газ та нафта у світі: прогноз НБУ Фото: Ціни на газ та нафту впадуть у 2023 році (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України прогнозує зниження цін на газ в Європі та світових цін на нафту у 2023-2024 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2022 року).

Згідно з прогнозом, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах у 2022 році складуть - 1644,9 доларів, 2023 році 1371,0 доларів, у 2024 році - 932,3 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Крім того, НБУ прогнозує середню ціни нафти марки Brent у 2022 році на рівні 102,0 доларів за барель. Очікується, що 2023 році ціна буде 94,3 доларів, у 2024 році - 81,4 доларів.

Скільки коштуватимуть газ та нафта у світі: прогноз НБУ

Як зазначається у звіті світові ринки на нафту та природний газ у Європі в ІІІ кварталі 2022 року мали різноспрямовану динаміку. Уповільнення глобальної економіки вплинуло на суттєве скорочення попиту на нафту та, відповідно, її здешевлення. Однак обмеження обсягів видобування країнами ОПЕК+ утримало ціни від ще глибшого падіння.

За прогнозом, дія цих факторів залишатиметься визначальною на ринку нафти і надалі. Додатковий вплив на ринок матиме запровадження європейськими країнами максимальної ціни на російську нафту, унаслідок чого вона дедалі більше переорієнтовуватиметься на ринок Азії.

Ціни на природний газ подекуди сягали чергових рекордів через проблеми з його постачанням з Росії. Однак швидке заповнення сховищ газом із випередженням встановлених графіків, насамперед завдяки активному імпорту СПГ, скоригували ціни донизу, зазначили в НБУ.

"Очікується, що висока волатильність на ринку залишатиметься через подальший шантаж Росії. Але поступове зменшення залежності країн Європи від російського газу на тлі суттєвого скорочення його споживання сприятиме зниженню цін", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, у липні Національний банк України підвищив прогноз цін на природний газ на хабі ТТF у Нідерландах у 2022 році до 1314,5 доларів за 1 тисячу кубометрів. Крім того, НБУ підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent у 2022 році до 104,9 доларів за барель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ Нефть
NEWS
Варвари б’ють по нашій енергетиці, але ми гідно пройдемо цю темряву, - Зеленський
Варвари б’ють по нашій енергетиці, але ми гідно пройдемо цю темряву, - Зеленський
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік