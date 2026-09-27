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Скільки коштуватиме Україні війна у 2026 році: відповідь Корецького

21:50 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Цього року Україні доведеться витратити на війну з Росією щонайменше 155 мільярдів доларів.

Про це заявив український прем’єр-міністр Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТСН".

У глави Кабміну поцікавилися, як з'явилася "велика діра" в оборонному бюджеті України - йдеться про суму у розмірі 27 мільярдів доларів.

"Пояснюю: у лютому відбувся "Рамштайн" - фундаментальна зустріч, яка визначає та формує рамки очікувань від війни й фінансових потреб на цілий рік. У лютому 2026 року відбувся "Рамштайн". І Україна задекларувала там обсяг потреб для ведення війни - 155 мільярдів доларів", - заявив Корецький.

За його словами, саме стільки коштує для України війна з урахуванням бюджетних та позабюджетних потреб - прямої військово-матеріально-технічної допомоги від наших партнерів.

Він наголосив, що йдеться про ракети для "Петріотів", пускові установки, літаки - усе, що передається безпосередньо у вигляді матеріальних активів, а не коштів. Як пояснив Корецький, усе це загалом оцінюється у 155 мільярдів доларів.

"Друге: коли ми формували пакет документів під назвою "Фінансова стратегія", необхідний для отримання Ukraine Support Loan - кредиту від європейських партнерів у розмірі 90 мільярдів євро, розділених на дві частини на два роки (2026-2027 роки - ред.), - у цій стратегії ми повторили, що, за нашими очікуваннями, війна коштує 155 мільярдів доларів. Так от, 27 мільярдів доларів входять до цих 155 мільярдів", - наголосив глава уряду.

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Сергій КорецькийВійна Росії проти України