Сколько стоит Украине война в 2026 году: ответ Корецкого

У главы Кабмина поинтересовались, как появилась "большая дыра" в оборонном бюджете Украины - речь идет о сумме в размере 27 миллиардов долларов.

"Поясняю: в феврале состоялся "Рамштайн" - фундаментальная встреча, которая определяет и формирует рамки ожиданий от войны и финансовых потребностей на целый год. В феврале 2026 года состоялся "Рамштайн". И Украина задекларировала там объем потребностей для ведения войны - 155 миллиардов долларов", - заявил Корецкий.

По его словам, именно столько стоит для Украины война с учетом бюджетных и внебюджетных потребностей - прямой военно-материально-технической помощи от наших партнеров.

Он подчеркнул, что речь идет о ракетах для "Пэтриотов", пусковых установках, самолетах - всем, что передается непосредственно в виде материальных активов, а не денежных средств. Как объяснил Корецкий, все это в общей сложности оценивается в 155 миллиардов долларов.

"Второе: когда мы формировали пакет документов под названием "Финансовая стратегия", необходимый для получения Ukraine Support Loan - кредита от европейских партнеров в размере 90 миллиардов евро, разделенных на две части на два года (2026-2027 годы - ред.), - в этой стратегии мы повторили, что, по нашим ожиданиям, война стоит 155 миллиардов долларов. Так вот, 27 миллиардов долларов входят в эти 155 миллиардов", - подчеркнул глава правительства.