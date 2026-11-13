Сколько стоит устойчивость бизнеса? Во Львове пройдет RAU Summit 2026 с участием топ-менеджеров ритейла

2 декабря во Львове состоится XIII RAU Summit 2026 - бизнес-событие года для владельцев, CEO и топ-менеджеров ритейла и торговой недвижимости. Главная тема саммита: "Сколько стоит стойкость?" и она объединит руководителей ведущих украинских компаний для обсуждения вызовов, инвестиционных возможностей и стратегий развития бизнеса на 2027 год.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на организаторов мероприятия.

О чем будут говорить на саммите?

Украинский бизнес продолжает работать, возобновляться и инвестировать, несмотря на постоянные вызовы. Однако устойчивость имеет свою цену: потери активов, перестройка логистики, энергонезависимость, безопасность и восстановление нуждаются в значительных ресурсах.

Как находить баланс между затратами на устойчивость и инвестициями в развитие? Какие технологии уже помогают бизнесу повышать эффективность? Куда будут инвестировать компании в 2027 году?

Именно эти вопросы станут центральными на RAU Summit 2026, традиционно объединяющем лидеров отрасли для обмена практическим опытом, стратегических дискуссий и новых партнерств.

Кто будет участником саммита?

Среди экспертов саммита - руководители ведущих компаний.

Участие в саммите примут:

Василий Даниляк - CEO OKKO;

Юлия Пинтескул - заместитель председателя "Эпицентр К" и CEO "Эпицентр Маркетплейс";

Геннадий Вербиленко - CEO Comfy;

Никита Артемчук - CEO Prom;

Наталья Антоненко - генеральный директор Порт Сити Групп;

Роман Курицкий - основатель Building Development;

Антон Скоков - руководитель цифровых сервисов для бизнеса "Вчасно";

Константин Юрченко - коммерческий директор цифровых сервисов для бизнеса "Вчасно";

Наталья Кравец - коммерческий директор Dragon Capital Property Management;

Артур Дизендорф - руководитель отдела аренды ТРЦ Avenir Plaza;

Валерия Лавская - Chief Commercial Officer Promodo;

Галина Лакиш - коммерческий директор Lev Development.

Список экспертов продолжает дополняться.

Спикеры RAU Summit 2026

Ключевые темы и программа RAU Summit 2026

Программа саммита охватит пять стратегических направлений:

Цена устойчивости - потери активов, децентрализация логистики, энергостойкость, безопасность и инвестиции в восстановление.

Новая экономика торговой недвижимости - стоимость капитала, окупаемость инвестиций, новые форматы и потребительские настроения.

E-commerce 2027 - маркетплейсы, искусственный интеллект, омникальность и борьба за покупателя.

Зарабатывающие технологии - решения для автоматизации, повышения эффективности и устойчивости бизнеса.

Развитие без пауз - инвестиции, M&A-соглашения, масштабирование и экспансия международных игроков.

Кроме выступлений и дискуссий участников ожидают нетворкинг с руководителями ведущих компаний и брендзоны партнеров, где можно будет ознакомиться с бизнес-решениями, новыми проектами и обсудить возможности сотрудничества.

Среди компаний, которые представят свои брендзоны - "Трипільське Сонце", Lev Development, "Вчасно", eSputnik, ТРК White Lines, "Наша Сила", Viatec, WR Group, Building Development, Pricer24 и mono.

Как присоединиться к RAU Summit 2026

Дата проведения: 2 декабря 2026 года.

Место проведения: город Львов. Из соображений безопасности точный адрес локации с обустроенным укрытием сообщат зарегистрированным участникам.

Для гостей саммита предусмотрены специальные скидки 15-20% на проживание в гостиницах Львова.

Регистрация и подробная программа доступны по ссылке.

RAU Summit 2026 - возможность услышать опыт лидеров рынка, найти новые бизнес-контакты и определить ориентиры развития на 2027 год.