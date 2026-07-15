Скільки коштує проїзд в Києві та як кількість поїздок впливає на ціну: що треба знати

Вартість проїзду в комунальному транспорті Києва відсьогодні зросла. Разом з тим, ціна поїздки напряму залежить від того, скільки їх ви купуєте за один раз.
Як економити на проїзді та які ціни діють у Києві відсьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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З 15 липня вартість проїзду у транспорті Києва зросла до 30 гривень за одну поїздку. Як зазначають у КМДА, пасажири, які регулярно користуються міським транспортом, зможуть купувати місячні проїзні квитки зі знижками. Ціна однієї поїздки стає нижчою, якщо купувати більше поїздок за один раз.
Також передбачені місячні проїзні квитки, у яких вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн:
Після проведення громадського обговорення вартість безлімітного проїзного на місяць для проїзду в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері зменшили на 25% від початково запропонованої ціни. Тепер він коштуватиме 3 656 грн замість 4 875 грн.
Для громадян, які мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському комунальному транспорті, всі пільги зберігаються.