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Скільки коштує проїзд в Києві та як кількість поїздок впливає на ціну: що треба знати

10:06 15.07.2026 Ср
2 хв
Кому разова поїздка може коштувати 23,3 гривні, а не 30
aimg Ірина Гамерська
Фото: транспорт в Києві подорожчав (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вартість проїзду в комунальному транспорті Києва відсьогодні зросла. Разом з тим, ціна поїздки напряму залежить від того, скільки їх ви купуєте за один раз.

Як економити на проїзді та які ціни діють у Києві відсьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Принцип знижки: Чим більше поїздок ви купуєте, тим дешевша кожна окрема поїздка - ціна варіюється від 30 грн (за 1-9 поїздок) до 25 грн (за 50 поїздок).
  • Вигідні проїзні: Для постійних пасажирів діють пакети на 46, 62, 92 та 124 поїздки, де вартість однієї складає приблизно 23,3-23,6 грн.
  • Безліміт: Після обговорень ціну на безлімітний проїзний знизили на 25% - тепер він коштує 3 656 грн.
  • Пільги: Усі чинні пільги для відповідних категорій громадян залишаються в силі.

З 15 липня вартість проїзду у транспорті Києва зросла до 30 гривень за одну поїздку. Як зазначають у КМДА, пасажири, які регулярно користуються міським транспортом, зможуть купувати місячні проїзні квитки зі знижками. Ціна однієї поїздки стає нижчою, якщо купувати більше поїздок за один раз.

Вартість разової поїздки залежно від кількості

  • 1-9 поїздок - 30 грн за поїздку;
  • 10-19 поїздок - 28,90 грн за поїздку;
  • 20-29 поїздок - 27,80 грн за поїздку;
  • 30-39 поїздок - 26,60 грн за поїздку;
  • 40-49 поїздок - 25,50 грн за поїздку;
  • 50 поїздок - 25 грн за поїздку.

Читайте також: У Києві подорожчав проїзд з 15 липня: як тепер економити і хто має право на пільги

Варіанти місячних проїзних квитків

Також передбачені місячні проїзні квитки, у яких вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн:

  • 46 поїздок - 1 088 грн;
  • 62 поїздки - 1 463 грн;
  • 92 поїздки - 2 156 грн;
  • 124 поїздки - 2 888 грн.

Безлімітний проїзний

Після проведення громадського обговорення вартість безлімітного проїзного на місяць для проїзду в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері зменшили на 25% від початково запропонованої ціни. Тепер він коштуватиме 3 656 грн замість 4 875 грн.

Пільги

Для громадян, які мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському комунальному транспорті, всі пільги зберігаються.

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