Сколько стоит проезд в Киеве и как количество поездок влияет на цену: что нужно знать

Главное:

Принцип скидки: Чем больше поездок вы покупаете, тем дешевле каждая отдельная поездка - цена варьируется от 30 грн (за 1-9 поездок) до 25 грн (за 50 поездок).

Чем больше поездок вы покупаете, тем дешевле каждая отдельная поездка - цена варьируется от 30 грн (за 1-9 поездок) до 25 грн (за 50 поездок). Выгодные проездные Для постоянных пассажиров действуют пакеты на 46, 62, 92 и 124 поездки, где стоимость одной составляет примерно 23,3-23,6 грн.

Для постоянных пассажиров действуют пакеты на 46, 62, 92 и 124 поездки, где стоимость одной составляет примерно 23,3-23,6 грн. Безлимит: После обсуждений цену на безлимитный проездной снизили на 25% - теперь он стоит 3 656 грн.

После обсуждений цену на безлимитный проездной снизили на 25% - теперь он стоит 3 656 грн. Льготы Все действующие льготы для соответствующих категорий граждан остаются в силе.

С 15 июля стоимость проезда в транспорте Киева выросла до 30 гривен за одну поездку. Как отмечают в КГГА, пассажиры, регулярно пользующиеся городским транспортом, смогут покупать месячные проездные билеты со скидками. Цена одной поездки становится ниже, если покупать больше поездок за один раз.

Стоимость разовой поездки в зависимости от количества

1-9 поездок - 30 грн за поездку;

10-19 поездок - 28,90 грн за поездку;

20-29 поездок - 27,80 грн за поездку;

30-39 поездок - 26,60 грн за поездку;

40-49 поездок - 25,50 грн за поездку;

50 поездок - 25 грн за поездку.

Варианты месячных проездных билетов

Также предусмотрены месячные проездные билеты, в которых стоимость одной поездки составит примерно 23,3-23,6 грн.

46 поездок - 1 088 грн;

62 поездки - 1 463 грн;

92 поездки - 2 156 грн;

124 поездки - 2 888 грн.

Безлимитный проездной

После проведения общественного обсуждения стоимость безлимитного проездного в месяц для проезда в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере снизилась на 25% от первоначально предложенной цены. Теперь он будет стоить 3656 грн вместо 4875 грн.

Льготы

Для граждан, имеющих право на льготный проезд в городском пассажирском коммунальном транспорте, все льготы сохраняются.