RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Сколько стоит проезд в Киеве и как количество поездок влияет на цену: что нужно знать

10:06 15.07.2026 Ср
2 мин
Кому разовая поездка может стоить 23,3 гривны, а не 30
aimg Ирина Гамерская
Фото: транспорт в Киеве подорожал (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева с сегодняшнего дня выросла. Вместе с тем, цена поездки напрямую зависит от того, сколько их вы покупаете за один раз.

Как экономить на проезде и какие цены действуют в Киеве сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Принцип скидки: Чем больше поездок вы покупаете, тем дешевле каждая отдельная поездка - цена варьируется от 30 грн (за 1-9 поездок) до 25 грн (за 50 поездок).
  • Выгодные проездные Для постоянных пассажиров действуют пакеты на 46, 62, 92 и 124 поездки, где стоимость одной составляет примерно 23,3-23,6 грн.
  • Безлимит: После обсуждений цену на безлимитный проездной снизили на 25% - теперь он стоит 3 656 грн.
  • Льготы Все действующие льготы для соответствующих категорий граждан остаются в силе.

С 15 июля стоимость проезда в транспорте Киева выросла до 30 гривен за одну поездку. Как отмечают в КГГА, пассажиры, регулярно пользующиеся городским транспортом, смогут покупать месячные проездные билеты со скидками. Цена одной поездки становится ниже, если покупать больше поездок за один раз.

Стоимость разовой поездки в зависимости от количества

  • 1-9 поездок - 30 грн за поездку;
  • 10-19 поездок - 28,90 грн за поездку;
  • 20-29 поездок - 27,80 грн за поездку;
  • 30-39 поездок - 26,60 грн за поездку;
  • 40-49 поездок - 25,50 грн за поездку;
  • 50 поездок - 25 грн за поездку.
Читайте также: В Киеве подорожал проезд с 15 июля: как теперь экономить и кто имеет право на льготы

Варианты месячных проездных билетов

Также предусмотрены месячные проездные билеты, в которых стоимость одной поездки составит примерно 23,3-23,6 грн.

  • 46 поездок - 1 088 грн;
  • 62 поездки - 1 463 грн;
  • 92 поездки - 2 156 грн;
  • 124 поездки - 2 888 грн.

Безлимитный проездной

После проведения общественного обсуждения стоимость безлимитного проездного в месяц для проезда в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере снизилась на 25% от первоначально предложенной цены. Теперь он будет стоить 3656 грн вместо 4875 грн.

Льготы

Для граждан, имеющих право на льготный проезд в городском пассажирском коммунальном транспорте, все льготы сохраняются.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГАКиевЦены