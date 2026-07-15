Сколько стоит проезд в Киеве и как количество поездок влияет на цену: что нужно знать

Стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева с сегодняшнего дня выросла. Вместе с тем, цена поездки напрямую зависит от того, сколько их вы покупаете за один раз.
Как экономить на проезде и какие цены действуют в Киеве сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
С 15 июля стоимость проезда в транспорте Киева выросла до 30 гривен за одну поездку. Как отмечают в КГГА, пассажиры, регулярно пользующиеся городским транспортом, смогут покупать месячные проездные билеты со скидками. Цена одной поездки становится ниже, если покупать больше поездок за один раз.
Также предусмотрены месячные проездные билеты, в которых стоимость одной поездки составит примерно 23,3-23,6 грн.
После проведения общественного обсуждения стоимость безлимитного проездного в месяц для проезда в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере снизилась на 25% от первоначально предложенной цены. Теперь он будет стоить 3656 грн вместо 4875 грн.
Для граждан, имеющих право на льготный проезд в городском пассажирском коммунальном транспорте, все льготы сохраняются.