Скільки коштує паска у 2025 році: огляд цін у магазинах перед Великоднем

Великдень складно уявити без смачної випічки. Паски напередодні свята цьогоріч продають на будь-який смак і гаманець. Ціни стартують від 30 грн, а панетоне з оригінальними начинками може коштувати понад 500 грн.
РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, скільки доведеться заплатити за паску до свята.
Вартість паски в магазинах залежить від її ваги, рецептури та виробника. Цьогоріч мережі супермаркетів пропонують випічку власного виробництва та продукцію хлібокомбінатів. Також у продажу є імпортні великодні смаколики - панетоне та коломба.
Ціни варіюються від 30 грн за паску вагою 100 грамів.
Значно дорожче обійдуться паски з оригінальними начинками: фісташками, шоколадом, екзотичними сухофруктами.
АТБ
У мережі магазинів АТБ найнижча ціна на великодню випічку становить 32,9 грн за 130 г паску з глазур'ю. Панетоне із сушеним інжиром та журавлиною коштуватиме 169,9 грн за 430 г.
Скриншот atbmarket.com
Сільпо
У супермаркетах "Сільпо" можна купити паски, панетоне та навіть верхівки великоднього кекса. Вартість стартує від 34,99 грн за 100 г.
Глазурована верхівка з посипкою коштує 44,9 грн (125 г). Панетоне власної випічки - від 99 грн за 170 г. Великий панетоне (750 г) - 601 грн, а сирна паска "пірамідкою" - від 499 грн за 900 г.
NOVUS
Паски власної торгової марки мережі "Майстри смаку" коштують від 29,9 грн за 100 г, "Елітна з сухофруктами" - 169 грн за 300 г, а "Фірмова" з мигдалевими пластівцями - 199 грн за 550 г.
В асортименті є й випічка інших виробників. До прикладу, сирна паска від "Цар-Хліб" обійдеться в 109 грн (350 г), а паска "Рум'янець" з цукатами - 199 грн.
Varus
У продажу є панетоне вагою від 130 г з родзинками, цукатами, додаванням пряженого молока. Ціни - від 33,9 грн.
Також у супермаркетах мережі можна купити сирну паску фірми "Рома" з родзинками за 63,9 грн, бездріжджову сирну паску від "Київхліб" за 285 грн, італійський панетоне за акційною пропозицією коштує 179,9 грн (550 г), а коломба вагою 800 г - 299,9 грн.
Епіцентр
Гіпермаркети "Епіцентр" також пропонують випічку до Великодня 2025. Це як вироби власної марки "Епіцентр смаків", так і італійські панетоне Pineta та інші імпортовані смаколики.
Найнижча ціна - 36 грн за паску 130 г від "Епіцентр смаків". Панетоне з шоколадом можна купити від 250 грн.
Biscotti
У супермаркетах продають великодні кекси виробництва фірми Biscotti. Покрита глазур'ю паска вагою 245 г обійдеться від 103 грн. А паска з вагою 360 г - від 138 грн.
Кулиничі
Мережа "Кулиничі" пропонує свою святкову випічку у супермаркетах різних мереж та у власних торгових точках. Новинки цього року - "Дубайський" панетоне та панетоне з фісташковою начинкою за ціною 340 грн.
Також є шоколадний панетоне з журавлиною за 290 грн, апельсиновий панетоне, панетоне з мигдалевою глазур'ю та паски за традиційним рецептом.
При підготовці використовувалися: дані сайтів мереж супермаркетів АТБ, Сільпо, Varus, Novus, Епіцентр, сторінка компанії "Кулиничі"в Instagram.
Нагадаємо, у 2025 році Великдень припадає на 20 квітня. Згідно з трудовим законодавством, у мирний час, якщо свято збігається з вихідним, понеділок після нього має бути неробочим. Однак через воєнний стан, 21 квітня буде звичайним робочим днем.
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