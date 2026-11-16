Скільки коштує отримати водійські права в Україні: ціни на іспити та обмін

Отримання водійського посвідчення в Україні коштуватиме орієнтовно 1320 гривень, якщо скласти теоретичний і практичний іспити з першої спроби. Водночас за обмін документа або отримання дубліката доведеться заплатити менше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Послуги надають територіальні сервісні центри МВС. Вартість залежить від того, чи людина отримує посвідчення вперше, відкриває іншу категорію або обмінює документ.
Орієнтовна вартість отримання посвідчення водія після складання іспитів становить 1320 гривень. У цю суму входять:
Таким чином, виготовлення посвідчення коштує 650 гривень, а решта суми - це оплата за іспити.
Якщо кандидат не складе теоретичний або практичний іспит з першої спроби, загальна вартість отримання прав може бути вищою.
Ціна залежить від причини обміну документа:
Обміняти посвідчення можна, зокрема, якщо документ пошкоджений або записи в ньому стали нечитабельними, змінилися персональні дані власника або людина хоче оновити фотографію чи уточнити написання імені латинськими літерами.
Щоб отримати права, потрібно особисто звернутися до територіального сервісного центру МВС із необхідними документами та оплатити послугу.
Зокрема, знадобляться паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо відповідних даних немає в базах МВС), а також документ про професійну освіту за відповідною категорією водія. Якщо людина змінювала персональні дані, потрібно підтвердити це документально.
Для складання іспитів також потрібна дійсна медична довідка про придатність до керування транспортними засобами відповідних категорій. Під час воєнного стану для обміну посвідчення, а також отримання документа замість втраченого або викраденого медичну довідку подавати не потрібно.
Після подання документів і складання необхідних іспитів посвідчення видають у сервісному центрі МВС. Зазначений строк надання послуги - до п'яти робочих днів із дня подання документів.
Раніше РБК-Україна писало, що для відкриття додаткової категорії водійського посвідчення українцям потрібно приносити до сервісного центру МВС фізичний документ. Після успішного практичного іспиту старе посвідчення залишається в центрі, а водієві видають нове з додатковою категорією.
Також у МВС нагадували, що практичний іспит можна перескладати необмежену кількість разів протягом двох років після завершення практичної підготовки в автошколі. Однак між невдалим і повторним іспитами має минути щонайменше 10 календарних днів. Водночас результат успішно складеного теоретичного іспиту дійсний протягом одного року.