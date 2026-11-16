Скільки коштує отримати водійські права в Україні: ціни на іспити та обмін

Послуги надають територіальні сервісні центри МВС. Вартість залежить від того, чи людина отримує посвідчення вперше, відкриває іншу категорію або обмінює документ.

Скільки коштує отримати водійські права

Орієнтовна вартість отримання посвідчення водія після складання іспитів становить 1320 гривень. У цю суму входять:

бланк посвідчення - 420 гривень;

послуга сервісного центру - 230 гривень;

складання теоретичного іспиту - 250 гривень;

складання практичного іспиту - 420 гривень.

Таким чином, виготовлення посвідчення коштує 650 гривень, а решта суми - це оплата за іспити.

Якщо кандидат не складе теоретичний або практичний іспит з першої спроби, загальна вартість отримання прав може бути вищою.

Скільки коштує обмін водійського посвідчення

Ціна залежить від причини обміну документа:

обмін посвідчення, виданого вперше на два роки, на постійне, або старого документа на новий - 650 гривень;

обмін через зміну персональних даних - 650 гривень;

отримання дубліката у разі викрадення посвідчення - 650 гривень;

відкриття іншої категорії зі складанням іспитів - 1320 гривень;

відкриття нижчої категорії зі складанням практичного іспиту - 1070 гривень.

Обміняти посвідчення можна, зокрема, якщо документ пошкоджений або записи в ньому стали нечитабельними, змінилися персональні дані власника або людина хоче оновити фотографію чи уточнити написання імені латинськими літерами.

Як отримати водійське посвідчення

Щоб отримати права, потрібно особисто звернутися до територіального сервісного центру МВС із необхідними документами та оплатити послугу.

Зокрема, знадобляться паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо відповідних даних немає в базах МВС), а також документ про професійну освіту за відповідною категорією водія. Якщо людина змінювала персональні дані, потрібно підтвердити це документально.

Для складання іспитів також потрібна дійсна медична довідка про придатність до керування транспортними засобами відповідних категорій. Під час воєнного стану для обміну посвідчення, а також отримання документа замість втраченого або викраденого медичну довідку подавати не потрібно.

Після подання документів і складання необхідних іспитів посвідчення видають у сервісному центрі МВС. Зазначений строк надання послуги - до п'яти робочих днів із дня подання документів.