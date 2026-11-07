Відкриття нової категорії прав: чому в МВС вимагають старе посвідчення
Українцям, які планують відкрити додаткову категорію посвідчення водія, потрібно обов'язково взяти на іспити свій наявний фізичний документ.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Така вимога передбачена Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженим постановою Кабінету міністрів № 340 від 8 травня 1993 року.
У сервісному центрі пояснили, що адміністратор має перевірити актуальність персональних даних і відомостей у Єдиному державному реєстрі МВС. Також потрібно переконатися, що фізичне посвідчення не було втрачено або викрадено.
Що відбувається з посвідченням після іспиту
Перед початком іспиту кандидат має передати наявне посвідчення адміністратору сервісного центру. Після перевірки документа людина складає іспит.
Якщо практичний іспит пройдено успішно, старе посвідчення залишається в сервісному центрі, а водієві видають нове - з відкритою додатковою категорією.
Які документи потрібно взяти на іспит
Для складання теоретичного та практичного іспитів необхідно підготувати:
- паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації;
- або ID-картку разом із довідкою чи витягом про місце проживання (документ можна пред'явити в застосунку "Дія");
- або довідку внутрішньо переміщеної особи;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- дійсну медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом обраної категорії.
Орієнтовна вартість теоретичного іспиту становить 250 гривень, практичного - 420 гривень. Додатково може стягуватися банківська комісія.
Як записатися на іспит
Послуги сервісних центрів МВС надають за попереднім записом. Зареєструватися можна через Е-Запис на сайті Головного сервісного центру МВС або в однойменному мобільному застосунку для App Store та Google Play.
Онлайн-запис доступний на 21 день наперед. Також отримати талон можна через термінал безпосередньо в сервісному центрі - у такому разі послугу можна отримати того самого дня.
Нагадаємо, що з 1 листопада в Україні змінився порядок визначення потреби в адаптації автомобілів для водіїв за станом здоров'я. Лікар тепер лише підтверджує необхідність пристосування авто, а конкретне обладнання визначають уповноважені працівники сервісних центрів МВС.
РБК-Україна також розповідало, що кандидати у водії можуть необмежену кількість разів складати практичний іспит протягом двох років після завершення практичної підготовки в автошколі. Повторну спробу дозволяють не раніше ніж через 10 календарних днів після невдалого іспиту, а правило про три спроби скасували.