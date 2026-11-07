Відкриття нової категорії прав: чому в МВС вимагають старе посвідчення

Українцям, які планують відкрити додаткову категорію посвідчення водія, потрібно обов'язково взяти на іспити свій наявний фізичний документ.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Така вимога передбачена Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженим постановою Кабінету міністрів № 340 від 8 травня 1993 року.

У сервісному центрі пояснили, що адміністратор має перевірити актуальність персональних даних і відомостей у Єдиному державному реєстрі МВС. Також потрібно переконатися, що фізичне посвідчення не було втрачено або викрадено.

Що відбувається з посвідченням після іспиту

Перед початком іспиту кандидат має передати наявне посвідчення адміністратору сервісного центру. Після перевірки документа людина складає іспит.

Якщо практичний іспит пройдено успішно, старе посвідчення залишається в сервісному центрі, а водієві видають нове - з відкритою додатковою категорією.

Які документи потрібно взяти на іспит

Для складання теоретичного та практичного іспитів необхідно підготувати:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації;

або ID-картку разом із довідкою чи витягом про місце проживання (документ можна пред'явити в застосунку "Дія");

або довідку внутрішньо переміщеної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дійсну медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом обраної категорії.

Орієнтовна вартість теоретичного іспиту становить 250 гривень, практичного - 420 гривень. Додатково може стягуватися банківська комісія.

Як записатися на іспит

Послуги сервісних центрів МВС надають за попереднім записом. Зареєструватися можна через Е-Запис на сайті Головного сервісного центру МВС або в однойменному мобільному застосунку для App Store та Google Play.

Онлайн-запис доступний на 21 день наперед. Також отримати талон можна через термінал безпосередньо в сервісному центрі - у такому разі послугу можна отримати того самого дня.