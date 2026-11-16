Сколько стоит получить водительские права в Украине: цены на экзамены и обмен

Услуги предоставляются территориальными сервисными центрами МВД. Стоимость зависит от того, получает ли человек удостоверение впервые, открывает другую категорию или обменивает документ.

Сколько стоит получить водительские права

Ориентировочная стоимость получения водительского удостоверения после сдачи экзаменов составляет 1320 гривен. В эту сумму входят:

бланк удостоверения - 420 гривен;

услуга сервисного центра - 230 гривен;

сдача теоретического экзамена - 250 гривен;

сдача практического экзамена - 420 гривен.

Таким образом, изготовление удостоверения стоит 650 гривен, а остальная сумма - это оплата за экзамены.

Если кандидат не сдаст теоретический или практический экзамен с первой попытки, общая стоимость получения прав может быть выше.

Сколько стоит обмен водительского удостоверения

Цена зависит от причины обмена документа:

обмен удостоверения, выданного впервые на два года, на постоянное или старого документа на новый - 650 гривен;

обмен через изменение персональных данных - 650 гривен;

получение дубликата в случае похищения удостоверения - 650 гривен;

открытие другой категории со сдачей экзаменов - 1320 гривен;

открытие низшей категории с сдачей практического экзамена - 1070 гривен.

Обменять удостоверение можно, в частности, если документ поврежден или записи в нем стали нечитаемыми, изменились персональные данные владельца или человек хочет обновить фотографию или уточнить написание имени латинскими буквами.

Как получить водительское удостоверение

Чтобы получить права, необходимо лично обратиться в территориальный сервисный центр МВД с необходимыми документами и оплатить услугу.

В частности, понадобятся паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (если соответствующих данных нет в базах МВД), а также документ о профессиональном образовании по соответствующей категории водителя. Если человек изменял персональные данные, необходимо подтвердить это документально.

Для сдачи экзаменов также необходима действительная медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами соответствующих категорий. Во время военного положения для обмена удостоверения, а также получения документа вместо утраченного или похищенного медицинскую справку подавать не нужно.

После подачи документов и сдачи необходимых экзаменов удостоверение выдают в сервисном центре МВД. Указанный срок предоставления услуги - до пяти рабочих дней со дня подачи документов.