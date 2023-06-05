Скільки коштує долар в Україні: обмінники виставили свіжий курс валют
Курс долара в обмінних пунктах України продовжує падіння. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Середній курс долара по Україні на ранок 5 червня впав на 10 копійок до 37,40 гривень у продажу. Курс євро знизився на 10 копійок до 40,45 гривень за євро. При цьому в обмінних пунктах купують долар у середньому 36,90 гривень, євро 39,75 гривень.
Офіційний фіксований курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. У той же час, офіційний курс євро на 5 червня становить 39,346 гривень за євро (+0,1938 гривень).
Міжбанк
Національний банк України (НБУ) протягом тижня 29 по 2 червня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 11,93 млн доларів і продав 468,95 млн доларів. Негативне сальдо склало 457,01 млн доларів.
Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли він продав 442,36 млн доларів.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 131,00 млн доларів і продав 10 747,64 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 10 616,64 млн доларів.
Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.
Нагадаємо, на готівковому ринку за травень курс долара знизився на 40 копійок до 37,60 гривень, курс євро впав на 1 гривню 15 копійок до 40,65 гривень.
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