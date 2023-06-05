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Скільки коштує долар в Україні: обмінники виставили свіжий курс валют

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Україна, Понеділок 05 червня 2023 11:48
Скільки коштує долар в Україні: обмінники виставили свіжий курс валют Фото: курс долара впав 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує падіння. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Середній курс долара по Україні на ранок 5 червня впав на 10 копійок до 37,40 гривень у продажу. Курс євро знизився на 10 копійок до 40,45 гривень за євро. При цьому в обмінних пунктах купують долар у середньому 36,90 гривень, євро 39,75 гривень.

Офіційний фіксований курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. У той же час, офіційний курс євро на 5 червня становить 39,346 гривень за євро (+0,1938 гривень).

Скільки коштує долар в Україні: обмінники виставили свіжий курс валют

Міжбанк

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 29 по 2 червня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 11,93 млн доларів і продав 468,95 млн доларів. Негативне сальдо склало 457,01 млн доларів.

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли він продав 442,36 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 131,00 млн доларів і продав 10 747,64 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 10 616,64 млн доларів.

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Скільки коштує долар в Україні: обмінники виставили свіжий курс валют

Нагадаємо, на готівковому ринку за травень курс долара знизився на 40 копійок до 37,60 гривень, курс євро впав на 1 гривню 15 копійок до 40,65 гривень.

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