Скільки коштує "борщовий набір" в Україні та Польщі: порівняння цін

Як відрізняються ціни на продукти в Україні та Польщі

В аналітичному центрі Gremi Personal з нагоди фестивалю перевірили вартості основних продуктів, які українці використовують для приготування борщу. "Індекс борщу" є своєрідним показником купівельної спроможності людей та загального рівня цін на основні продукти.

У 2024 році вартість "борщового набору" в Україні та Польщі суттєво відрізняється. Це пов'язано з різними економічними умовами в обох країнах.

У серпені 2024 року вартість продуктів для приготування борщу в Україні складає 169,7 грн. До цього індексу включені такі інгредієнти: свинина (300 г), буряк (300 г), картопля (300 г), капуста (300 г), морква (200 г), цибуля (200 г), часник (50 г), томатна паста (70 г), сметана (200 г), зелень (40 г), приправа.

Аналогічний набір продуктів для приготування борщу у Польщі обійдеться майже удвічі дорожче — 306,9 грн (29,02 злотих).

"Індекс борщу є відображенням економічної ситуації в країні, і цей показник показує, наскільки доступними є основні продукти харчування для пересічного українця. Ми бачимо, що попри розповсюджений міф, що у Польщі продукти дешевші, Україна все ж залишається країною з нижчими цінами на основні продукти харчування. Звісно, це пов'язано із відмінностями в рівні життя та середніх доходах населення", – каже директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Фото: Ціни на продукти на борщ в Україні і Польщі (надане РБК-Україна)

Як відрізняються зарплати в Україні та Польщі

В аналітичному центрі також звертають увагу на різницю у зарплатах в Україні та Польщі.

У Польщі мінімальна зарплата з липня 2024 року становить близько 738 доларів (4 300 злотих брутто, приблизно 3 060 злотих (30 600 грн) після сплати податків)​. У той час в Україні мінімальна заробітна плата з квітня 2024 року становить 200 доларів (8 000 гривень після оподаткування)​.

Фото: Супермаркет у Польщі (gettyimages.com)

У Польщі середня заробітна плата складає приблизно 1 450 доларів (після сплати податків це близько 6 000 злотих, приблизно 60 000 грн)​ , у той час як в Україні вона становить близько 580 доларів (21 800 грн).