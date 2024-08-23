Бізнес для своїх. Де за кордоном українці найчастіше відкривають власну справу

З початку повномасштабного вторгнення українці активно релокують і відкривають бізнес за кордоном. Часто він орієнтований саме на співгромадян, які перебувають за межами України через війну.

У яких країнах українці найбільше реєструють бізнес та які найпопулярніші види діяльності, РБК-Україна розповіла керівниця проекту "I'm Ukrainian mobile app" Юлія Токар.

Де українці реєструють бізнес найбільше

На мапі українського бізнесу, яку створив проект об'єднання українців у світі "I'm Ukrainian mobile app", зареєстровано 533 українських бізнесів у 32 країнах світу. Аналітики застосунку зібрали інформацію, що найчастіше відкривають і пропонують українські підприємці за кордоном для своїх.

Найбільше українці реєструють бізнес у Польщі, Німеччині, де перебувають найчисельніші українські громади в Європі, а також в Чехії та Великобританії.

Український бізнес - найпопулярніший розділ у застосунку. Українці за кордоном шукають українські ресторани, свій сервіс і свої салони краси.

"Не тільки тому, що знають про якість українських послуг, але й з патріотичних міркувань - йдуть "свій до свого по своє". Часто українські підприємці працевлаштовують українців за кордоном, даючи робочі місця. Як українцям, які через повномасштабне вторгнення опинилися за межами Батьківщини, так і тим, хто давно живе за кордоном, інтегрований і добре володіє місцевою мовою", - розповідає керівниця проекту Юлія Токар.

Фото: Ресторан української кухні у Польщі, Краків (ukrainska.pl)

Які найпопулярніші види діяльності українських підприємців

Найпопулярніші види діяльності, який українці пропонують співгромадянам за кордоном - сфера послуг, ресторани та індустрія краси. Такі заклади українці відкривають майже у кожній країні перебування і часто в першу чергу саме для українців.

"У сервісі і красі українці можуть дати фору європейцям. І підприємці точно знають, що отримають клієнтів серед своїх. Хоча іноземці також усе частіше стають клієнтами українського бізнесу", - зазначає Юлія Токар.

Ресторани, які відкривають українці за кордоном - це часто заклади української кухні, кав’ярні чи суші. Також - відомі в Україні ресторани, які розвивають свою мережу за кордоном. Майже в кожній країні жінки пропонують українські страви: вареники, пельмені, млинці, сирники.

На другому місці за популярністю "для своїх за кордоном" - онлайн-послуги. Це консультації психологів, таргетологів та фотографів.

Також попитом серед українців у всіх країнах користується пілатес, йога, масажі. Зараз стало більше відкриватися українських книгарень, зазначають у проекті.

Є й незвичні пропозиції українського бізнесу за кордоном. Наприклад, в Хорватії українець облаштував баню на дровах. Нею користуються переважно українці, бо в цій країні немає традиції паритися.

У Белфасті в Північній Ірландії українці виготовляють цілюще українське мило. Для нього використовують настої українських трав та продуктів бджільництва.

У застосунку можна знайти не лише українських бізнес за кордоном, але й культурні та спортивні події для українців, заходи для дітей. Також можна створювати зустрічі, знайти друзів. Застосунок працює у 32 країнах світу.