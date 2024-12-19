Скільки коштів отримують поранені військові в Україні: дані від Міноборони

Зауважимо, що Міністерство оборони України розробляє адаптивний одяг для поранених військовослужбовців, щоб забезпечити їм комфорт під час лікування та реабілітації.

Наразі технічні специфікації, якими мають керуватися виробники, перебувають на етапі погодження.

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