Сколько средств получают раненые военные в Украине: данные от Минобороны

Военные получают денежное обеспечение в случае ранения. Выплаты осуществляются за все время пребывания в больнице и в отпуске для лечения вследствие ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Военнослужащим Вооруженных сил, которые лечатся после ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины, гарантировано денежное обеспечение", - пояснили в министерстве.
Специалисты Департамента социального обеспечения Минобороны подготовили справку о том, какие именно выплаты предусмотрены.
В частности военные, которые находятся на стационарном лечении, получают ежемесячное денежное обеспечение по последним занимаемым должностям, то есть:
Выплаты осуществляются за все время пребывания в больнице и в отпуске для лечения вследствие ранения, но не более 12 месяцев подряд.
Заметим, что Министерство обороны Украины разрабатывает адаптивную одежду для раненых военнослужащих, чтобы обеспечить им комфорт во время лечения и реабилитации.
Сейчас технические спецификации, которыми должны руководствоваться производители, находятся на этапе согласования.
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