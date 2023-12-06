Скільки коштів на допомогу Україні залишилося у США: відповідь речника Пентагону

"На даний момент у нас є приблизно 4,8 мільярда доларів відновлених президентських повноважень на скорочення і 1,1 мільярда доларів наявних ресурсів для поповнення американських запасів", - заявив Пет Райдер.

Як відзначив речник, без додаткового фінансування Пентагон може незабаром досягти межі, коли не матиме можливості підтримувати нинішній рівень допомоги Україні у сфері безпеки.



"Ця ситуація підкреслює важливість подальшої підтримки України з боку Конгресу у вирішальний момент її кампанії із захисту своєї свободи та протистояння російській агресії", - зауважив Рейдер та додав, що рішення Пентагону щодо витрат ґрунтуватимуться на багатьох факторах, серед яких й нагальні потреби України, наявність обладнання та здатність США поповнювати свої ресурси.

Що цьому передувало

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет, який не включив нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Президент США Джо Байден, зі свого боку, запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість з цих коштів хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю. Втім, після довгих суперечок, в Штатах схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Голова Білого дому підписав закон, аби уникнути "шатдауну".

Тим часом в Конгресі точаться суперечки про посилення кордону з Мексикою. Республіканці виставили вимогу, погрожуючи не підтримати фінансування для України, якщо імміграційне законодавство не буде ухвалене.