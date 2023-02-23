Скільки колаборантів на деокупованих територіях Херсонської області: відповідь екс-керівника ОДА

На сьогодні у правоохоронців знаходяться у роботі сотні справ щодо діяльності колаборантів на деокупованих територіях Херсонської області. Коли всі винні постануть перед судом - лише питання часу.

За його словами, начальники поліції та СБУ розпочинали виконання обов’язків в перший же день після звільнення Херсонщини.

"Я знаю, що сотні справ знаходяться у роботі і питання лише часу коли всі винні постануть перед судом. Ми вже бачимо як виросла кількість справ, скерованих до суду, пов’язаних з колаборантами, і найближчим часом ми побачимо їх ще дуже і дуже багато", - повідомив Янушевич.

