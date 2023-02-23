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Сколько коллаборантов на деоккупированных территориях Херсонской области: ответ экс-руководителя ОГА

Фото: Ярослав Янушевич, экс-руководитель Херсонской области (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

На сегодня у правоохранителей находятся в работе сотни дел по деятельности коллаборантов на деоккупированных территориях Херсонской области. Когда все виновные предстанут перед судом - только вопрос времени.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал экс-глава Херсонской области Ярослав Янушевич.

По его словам, начальники полиции и СБУ приступили к исполнению обязанностей в первый день после увольнения Херсонской области.

"Я знаю, что сотни дел находятся в работе и вопрос только времени, когда все виновные предстанут перед судом. Мы уже видим как выросло количество дел, направленных в суд, связанных с коллаборантами, и в ближайшее время мы увидим их еще очень и очень много", - сообщил Янушевич.

Напомним, 11 ноября украинская армия зашла в Херсон после того, как Россия заявила утром, что все ее военные покинули областной центр и переправились на левый берег Днепра.

Также мы писали, что российские кафиры пытаются прорвать оборону украинских войск на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Захватчики продолжают активно атаковать позиции защитников в ряде направлений.

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