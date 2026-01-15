Скільки в Києві будинків досі залишаються без тепла? Що кажуть у КМВА

У Києві вдень 15 січня без теплопостачання залишаються ще 287 житлових будинків, аварійні роботи тривають цілодобово.

Про це заявила речниця КМВА Катерина Поп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в ефірі національного телемарафону.

Поп також додала, що в кожному районі розташовані пункти незламності, їх у Києві близько 1,3 тисячі штук, і в цих пунктах люди можуть зігрітися та зарядити свої гаджети.

За її словами, станом на вчора, 14 січня, понад 470 будинків залишалися без опалення. При цьому вона також підкреслила, що робота над відновленням триває цілодобово.

"Станом на ранок таких будинків вже 287. Енергетики докладають надзвичайних зусиль, ситуація з опаленням з кожним днем покращується", – заявила Поп.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 9 січня російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Києва та житлову забудову. Після ударів ситуація з електропостачанням на лівому березі столиці різко ускладнилася - екстрені відключення тривають уже шосту добу.

Водночас у ніч на 13 січня Росія завдала повторного удару по енергооб’єктах у районі Києва, через що енергетики були змушені запровадити аварійні відключення світла по всьому місту.

Раніше мер Києва Віталій Кличко зазначив, що ситуація з теплопостачанням на правому березі столиці вже стабілізувалася. Водночас на лівому березі міста ситуація залишається складнішою, і там тривають активні роботи з відновлення подачі тепла.

Також в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу пояснив, що внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів місто було змушене піти на безпрецедентні заходи - зупинити систему централізованого опалення приблизно у 6 тисячах будинків.

При температурі повітря -10°C нижче комунальники провели оперативні роботи зі зливу систем, аби запобігти аваріям і масштабним пошкодженням мереж.