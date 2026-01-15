Сколько в Киеве домов до сих пор остаются без тепла? Что говорят в КГВА

В Киеве днем 15 января без теплоснабжения остаются еще 287 жилых домов, аварийные работы продолжаются круглосуточно.

Об этом заявила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире национального телемарафона.

Поп также добавила, что в каждом районе расположены пункты несокрушимости, их в Киеве около 1,3 тысячи штук, и в этих пунктах люди могут согреться и зарядить свои гаджеты.

По ее словам, по состоянию на вчера, 14 января, более 470 домов оставались без отопления. При этом она также подчеркнула, что работа над восстановлением продолжается круглосуточно.

"По состоянию на утро таких домов уже 287. Энергетики прилагают чрезвычайные усилия, ситуация с отоплением с каждым днем улучшается", - заявила Поп.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 9 января российские войска осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Киева и жилую застройку. После ударов ситуация с электроснабжением на левом берегу столицы резко осложнилась - экстренные отключения продолжаются уже шестые сутки.

В то же время в ночь на 13 января Россия нанесла повторный удар по энергообъектам в районе Киева, из-за чего энергетики были вынуждены ввести аварийные отключения света по всему городу.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко отметил, что ситуация с теплоснабжением на правом берегу столицы уже стабилизировалась. В то же время на левом берегу города ситуация остается более сложной, и там продолжаются активные работы по восстановлению подачи тепла.

Также и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга пояснил, что в результате повреждения энергетических объектов город был вынужден пойти на беспрецедентные меры - остановить систему централизованного отопления примерно в 6 тысячах домов.

При температуре воздуха -10°C ниже коммунальщики провели оперативные работы по сливу систем, чтобы предотвратить аварии и масштабные повреждения сетей.