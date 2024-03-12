ua en ru
Вт, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки КАБів виробляє Росія: дані за рік

Росія, Вівторок 12 березня 2024 10:22
UA EN RU
Скільки КАБів виробляє Росія: дані за рік Фото: скільки КАБів виробляє Росія за рік
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Російські окупанти планують відновити та виготовити близько 10 тисяч одиниць керованих авіабомб на рік.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Повітряний бій. Як Росія втрачає літаки і чи справді в України є проблеми з ППО.

Співрозмовник видання у спецслужбах каже, що ще в травні минулого року росіяни скидали загалом близько 25 КАБів на добу, але відтоді почали поступово нарощувати їхнє застосування.

Зокрема, з осені противник істотно наростив застосування КАБів по всій лінії фронту, найбільше діставалось Авдіївці. Захопити це місто ворогу вдалось не в останню чергу завдяки тому, що він знищував бомбами всі досяжні укріпрайони наших військ.

Зараз противник щодня запускає не менш ніж 60 КАБів, іноді їхня кількість досягає або навіть перевищує сотню.

"В другій половині минулого року, згідно з їхніми розпорядженнями, противник планував запускати по 100 КАБів на день. За нашими даними, ворог планує відновити та виготовити близько 10 тисяч одиниць таких керованих авіабомб на рік", - сказало інформоване джерело видання.

Використання КАБів РФ

Останнім часом російські війська активно обстрілюють керованими авіабомбами прифронтові населені пункти. Експерти не виключають, що агресор може запустити серійне виробництво вдосконалених керованих аівабомб, щоб розширити їхнє використання по всій лінії фронту в Україні.

Нещодавно російська армія використала нові авіаційні бомби під час обстрілу міста Мирноград у Донецькій області. Ймовірно, це покращені версії КАБів. Крім того, російські окупанти вперше атакували Сумську область касетними авіабомбами. З повітря загарбники замінували два села у Шосткінському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Танки та бої. Російські добровольці прорвали кордон РФ: що відомо
Танки та бої. Російські добровольці прорвали кордон РФ: що відомо
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог