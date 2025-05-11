Скільки іноземних військових можуть розгорнути в Україні: оцінка Макрона

Він наголосив, що це могло б допомогти стабілізувати ситуацію в регіоні.

"Необхідно розуміти, що авторитет не залежить від кількості. Сьогодні найбільша армія в Європі – це армія України, в якій мобілізовано мільйон бійців. Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Головне – це наявність військ в Україні", - заявив Макрон.

Відповідаючи на запитання про чисельність потенційного контингенту, президент Франції зазначив, що йдеться про кілька тисяч військових, але точно не про "сотні тисяч".

За його словами, іноземні сили можуть діяти як друга лінія оборони - у повітряному або на стратегічно важливих ділянках, віддалених від лінії фронту.

"Йдеться не про кількість. Йдеться про те, що ми будемо там, щоб забезпечити присутність для підтримки, як друга лінія оборони, у повітрі або в стратегічних точках, віддалених від лінії фронту", - пояснив Макрон.

Він також повідомив, що консультації з цього питання між європейськими партнерами тривають.