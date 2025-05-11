Сколько иностранных военных могут развернуть в Украине: оценка Макрона

Он подчеркнул, что это могло бы помочь стабилизировать ситуацию в регионе.

"Необходимо понимать, что авторитет не зависит от количества. Сегодня самая большая армия в Европе - это армия Украины, в которой мобилизован миллион бойцов. Ни одна другая армия не может собрать такое количество людей. Главное - это наличие войск в Украине", - заявил Макрон.

Отвечая на вопрос о численности потенциального контингента, президент Франции отметил, что речь идет о нескольких тысячах военных, но точно не о "сотнях тысяч".

По его словам, иностранные силы могут действовать как вторая линия обороны - в воздушном или на стратегически важных участках, удаленных от линии фронта.

"Речь идет не о количестве. Речь идет о том, что мы будем там, чтобы обеспечить присутствие для поддержки, как вторая линия обороны, в воздухе или в стратегических точках, удаленных от линии фронта", - пояснил Макрон.

Он также сообщил, что консультации по этому вопросу между европейскими партнерами продолжаются.