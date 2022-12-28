Сколько денег Запад дал Украине с начала вторжения России: в Минфине назвали сумму

Иностранные партнеры и союзники в 2022 году выделили Украине 31 млрд долларов в виде кредитов и грантов для поддержки бюджета. Ежемесячный дефицит средств был на уровне 4-5 млрд долларов.

"То, что нам дали 31 млрд долларов в 2022 году - это не манная небесная, которая почему-то упала на Украину, а мы здесь счастливы утешаемся", - рассказал Марченко.

Причиной того, что средства поступали неравномерно, было то, что западные страны не планировали давать Украине эти кредиты и гранты. Правительства стран-партнеров принимали эти решения из колес.

"Они меняли собственные бюджеты и находили решения внутри бюджетных периодов - это дорого стоит", - пояснил министр.

Он добавил, что в бюджетах этих стран средств на военную кампанию не было, потому что они не планировали войну. "Это было бы странно, если бы кто-то заложил средства вперед, даже прогнозируя военную кампанию. Потому что старт военной кампании - это чье-то конкретное единоличное политическое решение", - подчеркнул Марченко.