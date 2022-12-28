ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько денег Запад дал Украине с начала вторжения России: в Минфине назвали сумму

Новина українською →
Украина, Среда 28 декабря 2022 10:28
Сколько денег Запад дал Украине с начала вторжения России: в Минфине назвали сумму Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Иностранные партнеры и союзники в 2022 году выделили Украине 31 млрд долларов в виде кредитов и грантов для поддержки бюджета. Ежемесячный дефицит средств был на уровне 4-5 млрд долларов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"То, что нам дали 31 млрд долларов в 2022 году - это не манная небесная, которая почему-то упала на Украину, а мы здесь счастливы утешаемся", - рассказал Марченко.

Причиной того, что средства поступали неравномерно, было то, что западные страны не планировали давать Украине эти кредиты и гранты. Правительства стран-партнеров принимали эти решения из колес.

"Они меняли собственные бюджеты и находили решения внутри бюджетных периодов - это дорого стоит", - пояснил министр.

Он добавил, что в бюджетах этих стран средств на военную кампанию не было, потому что они не планировали войну. "Это было бы странно, если бы кто-то заложил средства вперед, даже прогнозируя военную кампанию. Потому что старт военной кампании - это чье-то конкретное единоличное политическое решение", - подчеркнул Марченко.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным, если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины Помощь Украине
NEWS
Минус танк, артиллерия и 550 оккупантов: названы новые потери РФ
Минус танк, артиллерия и 550 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну