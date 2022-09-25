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Скільки евакуйованих підприємств відновили роботу: відповідь Мінекономіки

Фото: в Україні в безпечні регіони переміщено 745 підприємств (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні в рамках програми релокації переміщено 745 підприємств, із них 558 уже відновили роботу.

Про це заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в ефірі національного телемарафону.

"З початку старту цієї урядової програми вже зареєстровано 1846 заявок від бізнесу, 745 з яких – вже перевезено на безпечні території. Розпочали роботу на новому місці – 558 підприємств", – зазначила Бережна.

Заступник міністра також уточнила, що наразі для 286 підприємств здійснюється пошук відповідної локації та способу максимально простого та доступного транспортування відповідних виробничих потужностей.

Раніше ми писали, що НБУ рекомендував підприємствам реструктуризувати іноземні кредити . Для досягнення домовленостей із зовнішніми кредиторами НБУ дозволив переказувати валюту для сплати процентних платежів за кредитами.

Також стало відомо, що Amazon скасував комісію для українських підприємців . Комісія скасована для підприємців, які продають до ЄС та Великобританії.

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