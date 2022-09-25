Сколько эвакуированных предприятий возобновили работу: ответ Минэкономики

В Украине в рамках программы релокации перемещены 745 предприятий, из них 558 уже возобновили работу.

Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире национального телемарафона.

"С начала старта этой правительственной программы уже зарегистрированы 1846 заявок от бизнеса, 745 из которых – уже перевезены на безопасные территории. Начали работу на новом месте – 558 предприятий", - отметила Бережная. Замминистра также уточнила, что в настоящее время для 286 предприятий осуществляется поиск подходящей локации и способа максимально простой и доступной транспортировки соответствующих производственных мощностей.