Скільки дронів передали українським захисникам від початку року: відповідь Міноборони

Дрони для українських захисників

Нагадаємо, ще в грудні минулого року президент України Володимир Зеленський запевняв, що у 2024 році українським захисникам передадуть 1 млн безпілотників.

При цьому минулого тижня Міністерство оборони України зазначало, що з початку року бійцям ЗСУ надали 1,2 млн безпілотників.

Також сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що Міноборони спрямувало в бойові бригади 1,89 млрд гривень, щоб вони закупили дрони.

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