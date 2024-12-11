В Міноборони розповіли про передачу понад мільйона дронів Силам оборони цього року
Міністерство оборони України надасть Силам оборони і безпеки до кінця грудня ще 100 000 безпілотників. Загалом з початку року відомством вже було надано українським захисникам понад 1,2 мільйона дронів різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
В оборонному відомстві зазначили, що серед переданих БПЛА за 11 місяців поточного року були:
- 40 тисяч розвідувальних мультироторних дронів, серед яких понад 12 000 "нічних",
- 5 тисяч розвідувальних БПЛА літакового типу, таких як Shark, "ГОР" і "Фурія",
- 6 тисяч одиниць ударних дронів глибинного ураження, серед яких Ан-196 "Лютий", Firepoint та інші,
- 2 тисячі багаторазових ударних БПЛА, таких як Nemesis, "Кажан", "Вампір",
- 5 тисяч FPV-коптерів багаторазового використання.
- Крім того, поінформували в міністерстві, 1,1 млн FPV-дронів-камікадзе - на замовлення Міноборони відповідно до потреб бойових підрозділів - було передано Держспецзв'язком.
"До кінця року планується передати ще близько 100 000 безпілотників", - додали в Міноборони.
В міністерстві зазначили, що забезпечення Сил оборони сучасними безпілотниками "залишається пріоритетом, що дозволяє посилювати обороноздатність країни та ефективність бойових дій".
Виробництво дронів в Україні
Нагадаємо, з початку широкомасштабної військової агресії РФ в Україні суттєво зросли обсяги виробництва зброї. Вітчизняними фахівцями було створено новітні розвідувальні й ударні дрони, "довгі" БПЛА, FPV-дрони та безпілотники для знищення ворожих апаратів.
9 грудня президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю збільшити фінансування прямої закупівлі дронів у бригадах.
До слова, у серпні Зеленський повідомив про перше застосування української ракети-дрона "Паляниця". А нещодавно стало відомо, що Сили оборони України отримали першу партію ракет-дронів "Пекло".
Додамо, що Україна також розробляє далекобійні БПЛА. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, вітчизняні дрони можуть вражати військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км.
Також повідомлялося, що у грудні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що українські розробники створили новий безпілотник ЕЛЬФ-П. Він призначений для знищення російських дронів "Орлан", ZALA та SuperCam.
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