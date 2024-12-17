Сколько дронов передали украинским защитникам с начала года: ответ Минобороны

Дроны для украинских защитников

Напомним, еще в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заверял, что в 2024 году украинским защитникам передадут 1 млн беспилотников.

При этом на прошлой неделе Министерство обороны Украины отмечало, что с начала года бойцам ВСУ предоставили 1,2 млн беспилотников.

Также сегодня, 17 декабря, стало известно, что Минобороны направило в боевые бригады 1,89 млрд гривен, чтобы они закупили дроны.

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