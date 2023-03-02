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Скільки дітей залишається у Бахмуті: відповідь поліції

Фото: Бахмут (dn.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

В Бахмуті залишається менше ніж 40 дітей, але правоохоронці продовжують евакуйовувати їх з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області.

"В Донецькій області триває планова евакуація мешканців з районів бойових дій. Наразі поліцейські відпрацьовують Бахмутську громаду, де ситуація найгостріша", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Бахмуті залишилося менше ніж 40 маленьких українців. Також активно йде евакуація з Сіверська, Часового Яру, Званівки.

"Працюють 8 евакуаційних груп, які забезпечені бронетранспортом. Ми перевіряємо всі адреси, де можуть перебувати діти, а також підвальні та полупідвальні приміщення, де люди можуть ховатися від обстрілів", - пояснив начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко.

Щоб евакуювати сім’ю, поліцейським зазвичай доводиться спочатку її розшукати, бо люди залишають зруйновані домівки та мігрують по укриттях. Щодня кожна група отримує перелік можливих локацій та обстежує їх, ризикуючи власним життям. Тільки за останні 2 тижні поліцейські вивезли понад 70 дітей з Бахмута, Сіверська, Часового Яру та Званівки. Деякі родини виїжджають з волонтерами.

Нагадаємо, що Росія почала масову інформаційну кампанію, яка направлена на дискредитацію українських військових, які захищають Бахмут.

Тяжку бронетехніку в районі Бахмута буде важко використовувати до кінця березня. Потепління ускладнить пересування по місцевості.

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