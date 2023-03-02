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Сколько детей остается в Бахмуте: ответ полиции

Фото: Бахмут (dn.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Бахмуте остается менее 40 детей, но правоохранители продолжают эвакуировать их из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Донецкой области.

"В Донецкой области продолжается плановая эвакуация жителей из районов боевых действий. Полицейские отрабатывают Бахмутскую общину, где ситуация самая острая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Бахмуте осталось менее 40 маленьких украинцев. Также активно идет эвакуация из Северска, Часового Яра, Звановки.

"Работают 8 эвакуационных групп, которые обеспечены бронетранспортом. Мы проверяем все адреса, где могут находиться дети, а также подвальные и полуподвальные помещения, где люди могут укрываться от обстрелов", - пояснил начальник полиции Донецкой области Руслан Осипенко.

Чтобы эвакуировать семью, полицейским обычно приходится сначала ее разыскать, потому что люди покидают разрушенные дома и мигрируют по укрытиям. Каждый день каждая группа получает перечень возможных локаций и обследует их, рискуя собственной жизнью. Только за последние 2 недели полицейские вывезли более 70 детей из Бахмута, Северска, Часового Яра и Звановки. Некоторые семьи уезжают с волонтерами.

Напомним, что Россия начала массовую информационную кампанию, направленную на дискредитацию украинских военных, защищающих Бахмут.

Тяжелую бронетехнику в районе Бахмута будет трудно использовать до конца марта. Потепление усложнит передвижение по местности.

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