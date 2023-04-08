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Скільки дітей ще залишається в Авдіївці: відповідь начальника МВА

Ілюстративне фото: в Авдіївці все ще залишаються четверо дітей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Станом на 8 квітня в Авдіївці продовжують залишатися четверо дітей. Їх хочуть евакуювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

За його словами, після загибелі п'ятимісячної дитини в Авдіївці було відомо про те, що у місті перебувають вісім дітей. Чотирьох вдалося вивезти.

"Зараз їх (дітей - ред.) у місті залишається четверо. Ми знаємо місцезнаходження двох. Прийнято рішення щодо 20 громад у Донецькій області про примусову евакуацію. Учора була проведена комісія ТЕБ та НС місцева, з понеділка (10 квітня - ред.) вже примусова евакуація буде і в Авдіївці", - заявив Барабаш.

Він зазначив, що дітей, чиє місце розташування відомо, обов'язково вивезуть, а двох, що залишилися, продовжують шукати.

"Упевнений, що найближчими днями ми всіх вивеземо і дітей у місті не залишиться", - заявив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Авдіївці 31 березня від обстрілу росіян загинула п'ятимісячна дитина, мати якої відмовлялася від евакуації.

Також ми писали, що мешканці Авдіївки навмисно ховають своїх дітей від евакуації та не хочуть виїжджати з міста, яким часто б'ють окупанти.

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