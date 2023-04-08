Сколько детей еще остается в Авдеевке: ответ начальника ГВА

По его словам, после гибели пятимесячного ребенка в Авдеевке было известно о том, что в городе находятся восемь детей. Четверых удалось вывезти.

"Сейчас их (детей - ред.) в городе остается четверо. Мы знаем местонахождение двоих. Принято решение по 20 общинам в Донецкой области про принудительную эвакуацию. Вчера была проведена комиссия ТЭБ и ЧС местная, с понедельника (10 апреля - ред.) уже принудительная эвакуация будет и в Авдеевке", - заявил Барабаш.

Он отметил, что детей, чье местоположение известно, обязательно вывезут, а оставшихся двоих продолжают искать.

"Уверен, что в ближайшие дни мы всех вывезем и детей в городе не останется", - заявил он.