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Сколько детей еще остается в Авдеевке: ответ начальника ГВА

Иллюстративное фото: в Авдеевке все еще остаются четверо детей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на 8 апреля в Авдеевке продолжают оставаться четверо детей. Их хотят эвакуировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

По его словам, после гибели пятимесячного ребенка в Авдеевке было известно о том, что в городе находятся восемь детей. Четверых удалось вывезти.

"Сейчас их (детей - ред.) в городе остается четверо. Мы знаем местонахождение двоих. Принято решение по 20 общинам в Донецкой области про принудительную эвакуацию. Вчера была проведена комиссия ТЭБ и ЧС местная, с понедельника (10 апреля - ред.) уже принудительная эвакуация будет и в Авдеевке", - заявил Барабаш.

Он отметил, что детей, чье местоположение известно, обязательно вывезут, а оставшихся двоих продолжают искать.

"Уверен, что в ближайшие дни мы всех вывезем и детей в городе не останется", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Авдеевке 31 марта от обстрела россиян погиб пятимесячный ребенок, мать которого отказывалась от эвакуации.

Также мы писали, что жители Авдеевки намеренно прячут своих детей от эвакуации и не хотят выезжать из города, по которому часто бьют оккупанты.

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