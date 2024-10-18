Скільки дітей з окупованих територій вчаться в українських школах: відповідь МОН

В українській системі освіти продовжує тим чи іншим чином навчатися понад 40 тисяч дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Після окупації низки населених пунктів у 2022 році є заклади освіти, які переїхали фізично, але юридично числяться тама, де й знаходилися, кажуть у МОН.

Надія Кузьмичова наводить приклад: школа з Енергодару продовжує роботу віртуально в Києві, вчителі ведуть уроки дистанційно. І частина дітей зі школи тимчасово проживає в різних регіонах України та за кордоном. Також є учні, які перебувають в окупованому Енергодарі.

"Для цих дітей внесено зміни у положення про індивідуальну форму освіти. Зокрема в частині педагогічного патронажу. І для дитини за цією формою вчитель будує індивідуальний графік навчання, що дозволяє підлаштовувати його під потреби дитини", – каже заступниця міністра освіти.

Вона додає, що у педагогічному патронажі робота вчителя оплачується по-іншому. У звичайних умовах вчитель отримує зарплату за клас, навантаження класу. А тут відбувається обрахунок і нарахування годин у прив'язці до дитини.

"Скажімо, якщо у нас 5 дітей на педагогічному патронажі у початковій школі, то навчання цих 5 дітей дорівнюють 20 годинам. А це – більше ставки. Бо ставка – це 18 годин. Це дозволяє використати навантаження вчителя більш прицільно, щоб він працював з окремими категоріями дітей, щоб ці категорії окремо оплачувались і враховувались в формулі освітньої субвенції", – додає Кузьмичова.

Раніше така робота для вчителів була скоріше додатковим навантаженням. З цієї причини школи неохоче відкривали той же екстернат, оскільки оплата за нього мінімальна. До слова, кажуть у МОН, українознавчий компонент для дітей за кордоном так само додатково не оплачувався.

"Але діти, які навчаються за кордоном мають обліковуватись окремо. Як і діти з тимчасово окупованих територій. І це важливо для збереження зв’язку, як на ТОТ, так і для дітей за кордоном", – зазначає заступниця міністра.