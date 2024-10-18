Сколько детей из оккупированных территорий учатся в украинских школах: ответ МОН

В украинской системе образования продолжает тем или иным образом обучаться более 40 тысяч детей, находящихся на временно оккупированных территориях. После оккупации ряда населенных пунктов в 2022 году есть учебные заведения, которые переехали физически, но юридически числятся там, где и находились, говорят в МОН.

Надежда Кузьмичева приводит пример: школа из Энергодара продолжает работу виртуально в Киеве, учителя ведут уроки дистанционно. И часть детей из школы временно проживает в разных регионах Украины и за границей. Также есть ученики, которые находятся в оккупированном Энергодаре.

"Для этих детей внесены изменения в положение об индивидуальной форме образования. В частности, в части педагогического патронажа. И для ребенка по этой форме учитель строит индивидуальный график обучения, позволяющий подстраивать его под нужды ребенка", – говорит заместитель министра образования.

Она добавляет, что в педагогическом патронаже работа учителя оплачивается по-другому. В обычных условиях учитель получает зарплату за класс, погрузку класса. А здесь производится расчет и начисление часов в привязке к ребенку.

"Скажем, если у нас 5 детей на педагогическом патронаже в начальной школе, то обучение этих 5 детей равняется 20 часам. А это – больше ставки. Потому что ставка – это 18 часов. Это позволяет использовать нагрузку учителя более прицельно, чтобы он работал с отдельными категориями детей, чтобы эти категории отдельно оплачивались и учитывались в формуле образовательной субвенции", – добавляет Кузьмичева.

Раньше такая работа для учителей была скорее дополнительной нагрузкой. По этой причине школы неохотно открывали тот же экстернат, поскольку оплата за него минимальна. К слову, говорят в МОН, украиноведческий компонент для детей за границей также дополнительно не оплачивался.

"Но дети, которые учатся за границей, должны учитываться отдельно. Как и дети с временно оккупированных территорий. И это важно для сохранения связи, как на ТОТ, так и для детей за рубежом", – отмечает заместитель министра.