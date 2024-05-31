ua en ru
Пт, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей оголошено тривогу

П'ятниця 31 травня 2024 04:55
UA EN RU
У Києві та низці областей оголошено тривогу Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці областей вранці п'ятниці, 31 травня, знову оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За попередніми даними, тривогу оголошено через невідому швидкісну ціль, яка рухається зі сходу країни у напрямки Києва.

"Увага! Швидкісна ціль на Київ", - повідомили у Повітряних силах.

Оновлено о 05:00.

Повітряні сили попереджають про декілька швидкісних цілей у напрямку столиці.

Оновлено о 05:25.

Сигнал тривоги було скасовано у столиці та регіонах.

Це вже друга за ранок тривога у столиці - незадовго до цього її оголошували через ворожий безпілотник. Тоді ж повідомлялось і про роботу ППО у Київській області.

Звертаємо увагу, що в Україні строго заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошено тривогу

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
Зеленський та Байден готуються підписати угоду про безпеку. FT розповіло, де це станеться
Зеленський та Байден готуються підписати угоду про безпеку. FT розповіло, де це станеться
DAILY
Ставки вгору. Чому влада порушує обіцянку не збільшувати податки і що про це думає бізнес
Юрій Дощатов, Руслан Кисляк Ставки вгору. Чому влада порушує обіцянку не збільшувати податки і що про це думає бізнес