У Києві та низці областей оголошено тривогу

У Києві та низці областей вранці п'ятниці, 31 травня, знову оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За попередніми даними, тривогу оголошено через невідому швидкісну ціль, яка рухається зі сходу країни у напрямки Києва.

"Увага! Швидкісна ціль на Київ", - повідомили у Повітряних силах.

Оновлено о 05:00.

Повітряні сили попереджають про декілька швидкісних цілей у напрямку столиці.

Оновлено о 05:25.

Сигнал тривоги було скасовано у столиці та регіонах.

Це вже друга за ранок тривога у столиці - незадовго до цього її оголошували через ворожий безпілотник. Тоді ж повідомлялось і про роботу ППО у Київській області.

Звертаємо увагу, що в Україні строго заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

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