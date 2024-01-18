Скільки чоловіків у 2023 намагались втекти з України через підроблені документи: відповідь ДПСУ

"Власне у 2023 році в пунктах пропуску прикордонники, наші інспектори викрили понад 3 300 підроблених документів, які надавали на контроль чоловіки, сподіваючись що це допоможе їм перетнути кордон", - розповів Демченко.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, Служба безпеки України нещодавно викрила нові схеми для ухилянтів в низці міст України. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

Також було ліквідовану масштабну схему в Одеської області, де за хабарі допомагали "ухилянтам" покинути Україну.