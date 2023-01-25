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Скільки часу займуть навчання ЗСУ на Leopard 2: в Німеччині назвали терміни

Фото: танк Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина може розпочати навчання для ЗСУ на танках Leopard 2 вже протягом найближчих днів. Триватимуть вони ймовірно протягом восьми тижнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За словами представника Міністерства оборони Німеччини, Берліну необхідний короткий проміжок часу для підготовки навчань. Ймовірно вони розпочнуться вже цього місяця, або ж не пізніше початку лютого.

Також речник додав, що навчання на Leopard 2 займуть стільки ж часу, скільки й на БМП Marder. Тоді ж йшлось про вісім тижнів. Для роти з 14 танків необхідно від 50 до 100 осіб, включно з технічним обслуговуванням.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2.

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