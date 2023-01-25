Скільки часу займуть навчання ЗСУ на Leopard 2: в Німеччині назвали терміни

Німеччина може розпочати навчання для ЗСУ на танках Leopard 2 вже протягом найближчих днів. Триватимуть вони ймовірно протягом восьми тижнів.

За словами представника Міністерства оборони Німеччини, Берліну необхідний короткий проміжок часу для підготовки навчань. Ймовірно вони розпочнуться вже цього місяця, або ж не пізніше початку лютого.

Також речник додав, що навчання на Leopard 2 займуть стільки ж часу, скільки й на БМП Marder. Тоді ж йшлось про вісім тижнів. Для роти з 14 танків необхідно від 50 до 100 осіб, включно з технічним обслуговуванням.