Скільки часу займуть навчання ЗСУ на Leopard 2: в Німеччині назвали терміни

Німеччина може розпочати навчання для ЗСУ на танках Leopard 2 вже протягом найближчих днів. Триватимуть вони ймовірно протягом восьми тижнів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
За словами представника Міністерства оборони Німеччини, Берліну необхідний короткий проміжок часу для підготовки навчань. Ймовірно вони розпочнуться вже цього місяця, або ж не пізніше початку лютого.
Також речник додав, що навчання на Leopard 2 займуть стільки ж часу, скільки й на БМП Marder. Тоді ж йшлось про вісім тижнів. Для роти з 14 танків необхідно від 50 до 100 осіб, включно з технічним обслуговуванням.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2.
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