Сколько времени займут учения ВСУ на Leopard 2: в Германии назвали термины

Германия может начать учения для ВСУ на танках Leopard 2 уже в ближайшие дни. Они будут продолжаться в течение восьми недель.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По словам представителя Министерства обороны Германии, Берлину необходим короткий промежуток времени для подготовки учений. Вероятно они начнутся уже в этом месяце, или не позже начала февраля.
Также спикер добавил, что учения на Leopard 2 займут столько же времени, сколько и на БМП Marder. Тогда же речь шла о восьми неделях. Для роты из 14 танков необходимо от 50 до 100 человек, включая техническое обслуживание.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.