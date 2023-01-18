Скільки часу займе відновлення роботи ЗАЕС після деокупації: пояснення "Енергоатому"

Щонайменше два місяці необхідно для перевірки обладнання, споруд атомної станції та прилеглої території.

"Наразі рашисти не здатні запустити в роботу бодай один енергоблок ЗАЕС, оскільки лінії електропередачі пошкоджені, крім однієї, через яку станція отримує з України живлення на власні потреби", - пише пресслужба.

Водночас "Росатому" бракує персоналу, оскільки українські патріоти відмовляються працювати з ворогом, а компетенції російських нікчем недостатньо для повноцінної роботи ЗАЕС.

"Через простій Запорізької атомної станції та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їх роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані", - додає "Енергоатом".

Наразі станція не виробляє електроенергію, а споживає її з української енергосистеми

У разі пошкодження останньої лінії, а з’єднує ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою, в станції відключаться дизель-генератори й вона перейде в режим блекауту. У такому стані ЗАЕС працювала п'ять разів після ворожих обстрілів, однак жодного разу не сталось відключення ще й дизель-генераторів, що несе ризик ядерної чи радіаційної аварії.

"Поновлення безпеки Запорізької АЕС і повернення її до нормального стану можливе тільки після повного звільнення самої станції та прилеглої території від російських загарбників та передачі контролю над ЗАЕС її легітимному оператору", - зауважив "Енергоатом".

